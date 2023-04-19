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تكريم 149 من حفظة القرآن الكريم فى العريش

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:29 م
تكريم 149 من حفظة القرآن الكريم فى العريش جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين

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كرمت عائلة الأشراف بالعريش 149 متسابقا ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم فى مسابقة حفظ القرآن الكريم التى أقامتها تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونقابة الأشراف الفرعية بالعريش.
 
أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن الاحتفالية أقيمت بمركز إعلام العريش بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأحمد صابر الشريف نقيب الأشراف بشمال سيناء والشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء والشيخ عبد الكريم الشريف شيخ عائلة الأشراف.
 
وأعلن عبد المنعم الشريف عضو اللجنة المنظمة للمسابقة، أن المسابقة نظم فعالياتها أبناء العائلة للعام الخامس على التوالى حيث بلغ مجموع جوائزها 90 ألف جنيها مقدمة من أحمد صابر الشريف نقيب الأشراف بشمال سيناء وجميل وهبى الشريف وعدد من أبناء العائلة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المسابقة بآيات من الذكر الحكيم، وبلغ عدد المشاركين هذا العام 206 من أبناء العائلة فاز منهم عدد 149 متسابقا ومتسابقة وحصلوا على أجهزة كهربائية مقدمة من شركة دريم وهدايا عينية ونقدية متنوعة.

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