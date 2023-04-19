اليوم السابع
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تكريم حفظة القرآن الكريم فى القصاصين بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:35 ص
تكريم حفظة القرآن الكريم فى القصاصين بالإسماعيلية تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين
كتب - السيد فلاح

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نظم شباب وأهالى مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، احتفالية كبيرة وأمسية دينية ووسط حشد كبير من المواطنين أبناء المدينة من حفظة القرآن الكريم، المسابقة السنوية لحفظة القرأن الكريم.

وشمل التكريم أكثر من 80 شخص، من كبار المعلمين وحفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار من الأولاد والبنات، كما تم تكريم بعض الرموز الراحلة من القصاصين، واحتوت المسابقة على "القرآن كاملًا ونصف القرآن وبراعم القرآن والإنشاد الدينى والخطابة".

وشمل التكريم من قبل الشيخ محمود نصر أبولغاه وأحمد مصطفي عطية، من أهالى القصاصين، الشيخ محمود داؤود مدير إدارة أوقاف القصاصين، والشيخ غريب العزازى، والمحفظة ناريمان محمد، والشيخ إسماعيل عبد التواب، والمنشد محمد الفردى، والدكتور أحمد رمضان- ومحمد سويلم، بالإضافة إلى رؤساء لجنة التحكيم.

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (1)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (1)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (2)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (2)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (3)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (3)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (4)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (4)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (5)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (5)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (6)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (6)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (7)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (7)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (8)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (8)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (9)
تكريم حفظة القرآن الكريم في القصاصين (9)

 

 

 

 


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