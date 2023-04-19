تفاصيل احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على بدء احتفالات العيد القومى للمحافظة اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات والأجهزة ومديرى مديريات الخدمات والمرافق المختلفة على مستوى المحافظة تم خلاله وضع برنامج الاحتفالات.

وقال المحافظ إن البرنامج يبدأ اعتبارا من نقل صلاة العيد وصلاة الجمعة المقبلة على الهواء مباشرة، والاحتفال بوضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول يوم 25 أبريل الجارى، يتبعه افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى افتتاح مدرستى المجاهد محمد الغول ويوسف الصديق بالعريش ثم الانتقال إلى المدينة الشبابية الدولية بالعريش لحضور تسلم قطع الأراضى ورخص المبانى لأهالى منطقة ميناء العريش البحرى وتخرج دفعة جديدة من القابلات لإحياء روح الولادات الطبيعية، وحضور افتتاح بعض المشروعات التابعة للشباب والرياضة بالروضة والعريش، وافتتاح مضمار الهجن لاقامة السباقات المحلية والعروض التراثية ، وافتتاح المكتبة العامة التابعة للثقافة الجماهيرية ومكتبة ضاحية السلام بالعريش، وافتتاح بعض الحفلات الفنية الخاصة بالشباب والرياضة باشتراك مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية.

ويتم نقل صلاة الجمعة القادمة من مسجد النصر بالعريش يعقبه الاحتفال بيوم الشهيد في العريش.

وأضاف المحافظ أن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى مستمر طوال الأسبوع التالى حيث يتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات وتفقد قرى الصيادين ببئر العبد تليها افتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشروعات بالشيخ زويد .. منها محطات لتحلية المياه ووحدات صحية ومدارس ، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل، ويتم افتتاح وضع حجر الأساس لبغض المشروعات بوسط سيناء منها افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم منازل التجمع التنموى في خشم القاد بمركز الحسنة وغيرها من المشروعات.