تعرف على 30 مكانا من القاهرة لأسوان يمكنك قضاء عيد مميز فيها

قبل الإجازات الجميع يبحث عن أماكن لقضاء اجازته فيها بشكل ممتع ومميز، ومع إجازة العيد يمكنك أن تحدد وجهتك لقضاء رحلة مميزة ، فهناك فى

كل شبر فى مصر به تكمن الاسرار، التى وهبتها الطبيعة لمصر، ونحتت فى محمياتها الطبيعية حالة خاصة من التفرد سواء على مستوى الحياة البرية أو النباتات النادرة، أو الحيوانات التى لا توجد فى مكان آخر فى العالم، فهناك أكثر من 30 محمية طبيعية فى كل محافظات مصر من القاهرة لاسوان تعد وجهات للسياحة البيئية والشاطئية ورحلات السفارى والتخييم والغوص والاستمتاع بالمناظر الخلابة

وزارة البيئة، تمكنت خلال الفترة الماضية من الانتهاء من وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة المحميات وتشيجيع الاستثمار البيئى فيها، ونجحت فى تنفيذ أكثر من 80% من هذه الخطة على رأسها محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل بمحافظة شمال سيناء، ومنطقة الأحراش الساحلية برفح بمحافظة شمال سيناء.

تعتبر محمية الزرانيق الطبيعية وسبخة البردويل أحد المفاتيح الرئيسية لهجرة الطيور فى العالم حيث تمثل المحطة الأولى لراحة الطيور والحصول على الغذاء بعد عناء رحلة الهجرة من أوروبا وأسيا خلال الخريف متجهة إلى أفريقيا كما تقيم بعض الطيور فى المنطقة بصفة دائمة وتتكاثر فيها. تم تسجيل أكثر من 270 نوعاً من الطيور فى المحمية تمثل 14 فصيلة وأهم الطيور التي تم تسجيلها: البجع، البشاروش، البلشون، أبو قردان، اللقلق، مرزة الدجاج، الصقر، السمان، المرعة، العنز الأبيض، القنبرة المتوجة، المكاء، النكات، أبو الرؤوس السكندرى الحجوالة، ومحميات علبة الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، و محمية العُميد الطبيعية بمحافظة مطروح، ومحمية جزيرتا سالوجا وغزال والجزر الصغيرة بينهما (الشلال الأول) بمحافظة أسوان، ومحمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد، ومحمية نبق بسيناء، وسانت كاترين ، والغابات المتحجرة ووادى دجلة بالقاهرة، ووادى الريان ووادى حيتان بالفيوم، والصحراء البيضاء .

كل هذه المحميات الطبيعية ، يمكنك قضاء الإجازة فيها والإقامة بالقرب منها حيث توافر النزل البيئة والفنادق ويمكنك معها المشاركة فى تنظيم رحلات للتخييم أو السفارى.