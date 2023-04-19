اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تزيين حدائق زفتى استعدادًا لاستقبال الزوار فى عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:00 ص
تزيين حدائق زفتى استعدادًا لاستقبال الزوار فى عيد الفطر احتفالات عيد الفطر - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أنه شكل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لمتابعة كل الحدائق العامة وتجهيزها وتزيينها لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
 
وأضاف رئيس المدينة أن كورنيش النيل يشهد حملات مكثفة صباحًا ومساءً لرفع الأتربة والانتهاء من أى أعمال الصيانة، ليصبح جاهزا لاستقبال المواطنين من جميع المراكز والمدن، موضحًا أن كورنيش النيل هو قبلة الأهالى للاحتفال بالأعياد وسط الاجواء النيلية ومراكب نهر النيل، مشددًا على تكثيف الحملات خلال فترة العيد.

مجلس مدينة زفتي

حدائق الغربية

زفتي

الحدائق

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة