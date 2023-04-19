تزيين حدائق زفتى استعدادًا لاستقبال الزوار فى عيد الفطر

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أنه شكل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لمتابعة كل الحدائق العامة وتجهيزها وتزيينها لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس المدينة أن كورنيش النيل يشهد حملات مكثفة صباحًا ومساءً لرفع الأتربة والانتهاء من أى أعمال الصيانة، ليصبح جاهزا لاستقبال المواطنين من جميع المراكز والمدن، موضحًا أن كورنيش النيل هو قبلة الأهالى للاحتفال بالأعياد وسط الاجواء النيلية ومراكب نهر النيل، مشددًا على تكثيف الحملات خلال فترة العيد.