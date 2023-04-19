ترامب يدون على حساب انستجرام للمرة الأولى منذ 6 يناير 2021

كتبت: نهال أبو السعود

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انستجرام لأول مرة منذ أن أعادت شركة ميتا المالكة لفيس بوك وانستجرام حساباته في فبراير الماضي.

ونشر ترامب منشورين على انستجرام يتضمنوا "بطاقات التداول الرقمية" الخاصة به، لأول مرة منذ اخر منشور له عن "Save America Rally" في 6 يناير عام 2021، والذي كان قبل ساعات قليلة من أحداث الشغب في مقر الكونجرس الأمريكي.

يذكر ان ابرئيس الأمريكي السابق استعاد حسابه على فيس بوك مارس الماضي، بمنشور كتب فيه : "لقد عدت!" إلى جانب مقطع قصير لشبكة سي ان ان من ليلة انتخابه رئيسا.

تمثل عودة ترامب إلى حسابات انستجرام وفيس بوك، استعادة وصوله إلى أدوات جمع التبرعات والاتصالات المهمة في بداية السباق الرئاسي لعام 2024، حيث يصطف العديد من المنافسين المحتملين لمنافسته على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الثالثة له على التوالي.

وتم حظر حسابات الرئيس الأمريكي السابق على فيس بوك وانستجرام، لمدة عامين بعد أحداث اقتحام الكونجرس، وتمت استعادتهم في فبراير بعد أن طلبت حملة ترامب 2024 من ميتا الشركة المالكة لتلك المنصات، إلغاء حظر حسابه على فيس بوك.

وقال رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليج، في يناير: "الشركة ستستعيد حسابه لأن تصميمنا هو أن الخطر على السلامة العامة قد انحسر بما فيه الكفاية"، مضيفًا أن ميتا ستفعل ذلك مع وضع حواجز حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات.

وعلى الرغم من أن تويتر كان منصة المراسلة المفضلة لترامب في الانتخابات السابقة، إلا أنه يتمتع بوصول هائل على فيس بوك وانستجرام بـ34 مليون متابع، و23.5 مليون متابع على التوالي، وأنفقت حملاته الانتخابية الملايين على تشغيل الإعلانات على فيس بوك.