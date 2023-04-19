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تداول 17 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:09 ص
تداول 17 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1074 شاحنة و 117 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 559  شاحنة و114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 515 شاحنة و3 سيارة  . 
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وعمان  فيما استقبل الميناء بالامس  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادرت السفينتين امل ودليلة.
 
كما تم تداول 3250 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال  السفن الثلاث وهي ايلة وبريدج وسيناء وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء  بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا،وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكب بموانيها .
 
 

 

 


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