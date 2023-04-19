تخصيص صناديق لتلقى شكاوى المواطنين داخل مستشفيات محافظة الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتخصيص صناديق لتلقى شكاوى المواطنين داخل المستشفيات بكافة مراكز المحافظة، ومتابعة بحثها وحلها، وذلك خلال لقائه مع أهالى حى البرى بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



كما وجه المحافظ بتخصيص قطعة أرض كمقر لجمعية تنمية المجتمع بحى البرى، وتكليف مديرية الطرق والنقل برصف و ازدواج الطريق الرئيسى المؤدى من المعهد الدينى حتى مجمع التمور، تيسيرًا للحركة المرورية.



وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بتنفيذ مبادرة تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة وتخصيص وسيلة انتقال للمواطنين من الصم والبكم لنقلهم للمسجد وذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من المواطنين بحى خلف المتحف بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.



ووجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية بتهذيب وتنسيق الأشجار المتداخلة بأعمدة وأسلاك الكهرباء بالحى، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لتطوير واستغلال الوحدات السكنية التابعة للشركة بالحى.

