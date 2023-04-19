تحرير 103 محاضر تموينية ومتابعة توافر سولار للبواخر السياحية قبل العيد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات مكوكية وجولات مكثفة قبل قدوم عيد الفطر المبارك، حيث تم المرور على محطة تموين السفن بالمحافظة للتأكد من توفر كميات السولار اللازمة للبواخر السياحية، وعدم وجود أى أزمات أو مشكلات في هذا الشأن.

واستمرت المديرية في حملاتها التموينية في الفترات الصباحية والمسائية، وذلك بالاشتراك مع الجهات المختلفة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، والتي أسفرت عن تحرير إجمالي عدد 103 محضر ومخالفة تموينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت الحملات فى مجال المخابز من تحرير إجمالي عدد 48 مخالفة تموينية، و22 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف مخبز عن الإنتاج بدون سند قانوني، و3 محاضر تصرف المخابز في عدد 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و4 مخالفات عدم وجود ميزان، و9 مخالفات متنوعة ( عدم وجود سجل - عدم وجود قائمة – عدم نظافة).

أما في مجال الأسواق فقد تم تحرير إجمالي عدد 55 محضر تمويني، و28 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع، ومحضر سلع منتهية الصلاحية بكمية 35 لحوم ومصنعات لحوم، و14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و2 محضر غلق بدالين تموينيين / مشروع جمعيتي بدون سند قانوني، و6 محضر غلق مستودع دقيق بلدي بدون سند قانوني، ومخالفة غلق مستودع بوتاجاز بدون سند قانوني، و2 مخالفة أخرى بالأسواق لتداول سلع محظورة التداول.