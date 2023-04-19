تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق فب الحوامدية، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بحروق في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل أصيب بحروق وتم نقله إلى مستشفى الحوامدية العام لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.