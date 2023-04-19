اليوم السابع
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تبدو كلوحة فنية.. إماراتى يوثق مشاهد مذهلة لإفطار جماعى باستخدام درون

الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:00 م
تبدو كلوحة فنية.. إماراتى يوثق مشاهد مذهلة لإفطار جماعى باستخدام درون المائدة من الأعلى
كتبت ريهام عبد الله

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استطاع مصور إماراتى، لفت الانتباه له بعد التقاطه لصورة ترصد مجموعة من الصائمين وهم يتناولون وجبة الإفطار، فى ساحة إحدى مساجد إمارة الشّارقة بدولة الإمارات، مستخدما طائرة درون.

الافطار
الافطار

والتقط المصور الإماراتى الهاوى، هشام خميس بن سويف، الصور لتوثيق المشهد بطائرة "درون"، والذى بدا كأنه لوحة مرسومة من الأعلى، وقال بن سويف: "لطالما كان توثيق طريقة توزيع الإفطار فى المساجد يستهوينى.. كما أنّه (يلعب) دورًا أساسيًا فى زيادة روابط المحبّة والعطاء بين أفراد المجتمع"، وفقا لموقع CNN عربية.

 

المائدة من الأعلى
المائدة من الأعلى

 

المصور التقط الصور باستخدام طائرة درون

وأضاف، "ينعكس هذا الأمر بجماليّة التّنسيق والتّرتيب من بداية دخول الصائمين إلى المسجد، لحين وقت الإفطار، وهذا ما دفعنى إلى تصوير وإبراز هذا الحدث الرّمضانى".

 

المائدة
المائدة

وأعرب المصور عن مفاجأته، بحصول الصورة، على إعجاب الكثيرين، وخصوصًا أنها تتكرّر سنويًا فى رمضان، ورأى المصوّر أن ما أثار الانتباه يتمثل بظهور المشهد كـ "لوحة أو سجّادة من الأعلى، إلا إذا قمت بتكبير الصّورة لتوضيح العناصر الموجودة فيها".

تفاصيل الصورة
تفاصيل الصورة

 

صور الإفطار
صور الإفطار
 

والتقط المصور الإماراتى الهاوى، هشام خميس بن سويف، الصور لتوثيق المشهد بطائرة "درون"، والذى بدا كأنه لوحة مرسومة من الأعلى، وقال بن سويف: "لطالما كان توثيق طريقة توزيع الإفطار فى المساجد يستهويني.. كما أنّه (يلعب) دورًا أساسيًا فى زيادة روابط المحبّة والعطاء بين أفراد المجتمع"، وفقا لموقع CNN عربية.


افطار

درون

طائرة درون

مصور اماراتى

افطار جماعى



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