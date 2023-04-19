بلينكن: تعرض موكب تابع للسفارة الأمريكية لإطلاق النار فى السودان

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعرض موكب تابع للسفارة الأمريكية لإطلاق النار في السودان.

وندد بلينكن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بما وصفها العمليات العسكرية العشوائية، حيث يتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف للأسلحة الثقيلة في أحياء العاصمة لليوم الرابع، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد البعثة.

وكان بلينكن قد أجرى محادثات مع عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وأكد لهما الحاجة الملحة للتوصل الى وقف لاطلاق النار وضمان سلامة ممثلي البعثة الدبلوماسية.

وحض وزراء خارجية مجموعة السبع طرفي النزاع في السودان على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة ، محذرين من أن القتال يهدد أرواح سودانيين ويقوض جهود تحقيق السلام في بلادهم.