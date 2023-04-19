اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد تسريحهم للأطفال.. الحبس عقوبة استغلال عاطلين 4 أطفال فى التسول بالمعادى

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 ص
بعد تسريحهم للأطفال.. الحبس عقوبة استغلال عاطلين 4 أطفال فى التسول بالمعادى جريمة التسول - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للتصدى للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على عاطلين لقيامهم بإجبار 4 أطفال على التسول ومسح السيارات واستجداء المارة بمنطقة المعادي.

 

وأى شخص يستغل الأطفال في التسول يعاقب بالمادة 6 من قانون التسول، والتى تصل للحبس.

 

ونصت المادة 6 على: يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، (2) كل من استخدم صغيرًا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. 

 

 تابعت المادة: إذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

 

وفيما يعاقب المتسول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر والقانون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم 1 نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.

 


عقوبة التسول

تسريح الاطفال

استغلال الاطفال في التسول

جريمة التسول

التسول



الموضوعات المتعلقة

عصابات منظمة تستقبل الأطفال الهاربين من جحيم المشاكل الأسرية للزج بهم فى الجرائم والتسول والاستغلال الجنسى.. خبيرة اجتماعية: تفكك الأسرة وراء الظاهرة.. قانونيون: الحبس من 3لـ6 أشهر لمن أغرى صغيراً ليعمل "شحاتا"

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 03:50 ص

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم التسول بالإسكندرية

السبت، 25 فبراير 2017 11:08 ص

بعدما أصبحوا خطرا على الأمن.. الدولة تدرس تقنين أوضاع أطفال الشوارع ومجهولى النسب.. مصادر: قاعدة بيانات لمواجهة جرائم التسول وتجارة الأعضاء.. واقتراحات بأخذ عينات وراثية منهم لاستخراج أوراقهم الثبوتية

الخميس، 02 يونيو 2016 02:22 م

ضبط 4 قضايا تحرش و9 جرائم تسول داخل وسائل المواصلات

الإثنين، 21 مارس 2016 12:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة