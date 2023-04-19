بعد تسريحهم للأطفال.. الحبس عقوبة استغلال عاطلين 4 أطفال فى التسول بالمعادى

للتصدى للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على عاطلين لقيامهم بإجبار 4 أطفال على التسول ومسح السيارات واستجداء المارة بمنطقة المعادي.

وأى شخص يستغل الأطفال في التسول يعاقب بالمادة 6 من قانون التسول، والتى تصل للحبس.

ونصت المادة 6 على: يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، (2) كل من استخدم صغيرًا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.

تابعت المادة: إذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

وفيما يعاقب المتسول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر والقانون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم 1 نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.