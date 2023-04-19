بدء التحقيق مع راشد الغنوشى وقياديين آخرين فى حركة النهضة التونسية

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بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مساء اليوم الأربعاء ، التحقيقات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه لاستنطاقهم بعد إحالة ملفهم على أنظاره، وفق ما ذكرته المحامية وعضو هيئة الدفاع عنهم منية بوعلي.

وذكرت المحامية في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا ، أنه تقرر فتح تحقيق مع الموقوفين ومن ضمنهم الغنوشي، وذلك من أجل تهم وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

يذكر أنه تم إيقاف الغنوشي مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة .



وبخصوص هذه التصريحات قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني امس لوكالة (وات) "انها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".



يذكر انه تمت متابعة راشد الغنوشي في عدة قضايا تمت اثارتها ضده .