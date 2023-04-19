اليوم السابع
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انقلاب سيارة محملة بالعسل على طريق إسكندرية الصحراوي فى الجيزة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:07 م
انقلاب سيارة محملة بالعسل على طريق إسكندرية الصحراوي فى الجيزة انقلاب سيارة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انقلبت سيارة نقل محملة بالعسل، بمطلع الطريق الإقليمى، بطريق إسكندرية الصحراوي، في منشأة القناطر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث،  وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة نقل بمطلع الطريق الإقليمي، بطريق إسكندرية الصحراوي، في منشأة القناطر.
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث  وتبين أن السيارة محملة بالعسل، وتم الاستعانة بالمعدات اللازمة وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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طريق إسكندرية الصحراوي

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