انخفاض التضخم فى بريطانيا أقل من المتوقع.. و19% ارتفاعا بسعر المواد الغذائية

كتب رباب فتحى

انخفض التضخم فى المملكة المتحدة بأقل من المتوقع فى مارس، حيث تعرضت الأسر لضغوط من أسعار المواد الغذائية والمشروبات التى ارتفعت بأسرع معدل سنوى منذ عام 1977 بنسبة 19.1%، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن التضخم السنوى الذى يقاس بمؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 10.1% الشهر الماضى، لاستئناف مساره الهبوطى بعد ارتفاع غير متوقع إلى 10.4% في فبراير.

وبلغ التضخم ذروته عند 11.1% في أكتوبر، حيث توقع الاقتصاديون فى مؤسسة "سيتى" انخفاضًا إلى 9.8%

وقفزت احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل على خلفية الأخبار، مع توقعات الأسواق بنسبة 97% أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة الأساسى إلى 4.5% في 11 مايو ويشيرون إلى أن الإجراء قد يصل إلى 5% بحلول الخريف.

يأتى انخفاض التضخم الأقل من المتوقع وسط انخفاض فى أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ومع تراجع التأثير الفورى للحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير عن تقديرات الزيادة السنوية فى أسعار المستهلك.

ومع ذلك ، قوبلت هذه الانخفاضات بتسارع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.1% في العام المنتهي في مارس، مدعوماً بالنمو القياسى فى أسعار الخبز والحبوب، فضلاً عن الارتفاع الحاد فى أسعار البسكويت والكعك.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين فى مكتب الإحصاءات الوطنى: "كانت المحركات الرئيسية للانخفاض هى أسعار وقود السيارات وتكاليف زيت التدفئة، وكلاهما انخفض بعد ارتفاعات حادة فى نفس الوقت من العام الماضى.

وارتفعت أسعار الملابس والأثاث والسلع المنزلية، ولكن بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل عام.

وأضاف "ومع ذلك ، فقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال تكلفة المواد الغذائية، التى لا تزال ترتفع بشكل حاد ، مع ارتفاع تضخم أسعار الخبز والحبوب إلى مستوى قياسى."

وقالت الصحيفة إن هذا التطور سيضيف إلى الضغط على أفقر الأسر فى بريطانيا على وجه الخصوص، الذين ينفقون نصيبًا أكبر من دخلهم على الضروريات الأساسية مقارنة بالأكثر ثراءً.

قال مكتب الإحصاء الوطنى إن أسعار الفاكهة والشوكولاتة والحلويات واللحوم ارتفعت جميعها ، بينما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة والصلصات والمشروبات الساخنة بأسرع معدل سنوى منذ أن بدأت الأرقام القياسية المماثلة فى عام 1989.