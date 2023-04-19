النيابة تطالب بسرعة التحريات حول مستريح الشقق السكنية بالقاهرة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة، رجال بسرعة التحريات حول متهمان كونا فيها بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية في القاهرة لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى عدد97 حكم قضائي بإجمالي 187 سنة حبس" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة)، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية نصب ، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة"، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وكذا الترويج له من خلال صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتم بإرشاد أحدهما ضبط 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامى وعدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين، وبعض العقود وجهاز "لاب توب".