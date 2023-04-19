النقض توافق على حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب وقتل سيدة في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اصدرت محكمة النقض قرارًا بتأييد حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب سيدة وقتلها بالإسكندرية، والتى قضت فيها محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالاعدام شنقا لقيام نجاربالتعدى على سيدة مسنه واغتصابها فى شقة بجوار مسجد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وقامت هيئة الدفاع عن المجنى عليها برئاسة محمود اشرف الروبى وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، وقام فريق الدفاع بالمرافعة، وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالاعدام والقصاص العادل، وصدر الحكم بعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع علي بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.