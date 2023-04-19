النقض توافق على حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب وقتل سيدة في الإسكندرية

اصدرت محكمة النقض قرارًا بتأييد حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب سيدة وقتلها بالإسكندرية، والتى قضت فيها محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالاعدام شنقا لقيام نجاربالتعدى على سيدة مسنه واغتصابها فى شقة بجوار مسجد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.
وقامت هيئة الدفاع عن المجنى عليها برئاسة محمود اشرف الروبى وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، وقام فريق الدفاع بالمرافعة، وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالاعدام والقصاص العادل، وصدر الحكم بعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا.
تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع علي بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.
علي الفور انتقل رئيس مباحث القسم، الي محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثه المجني عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربه منزل، ملقاة علي الأرض متوفيه نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها قرروا أنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول الي المسجد لأداء صلاة العشاء علي حالتها التي وجدت عليها.
علي الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم م ع، 40 سنة، نجار، قام بتتبع المجني عليها أثناء رجوعها الي مسكنها وقام بالدخول الي شقتها والتعدي عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها جنسيا حتي لفظت أنفاسها الاخير وقام بسرقة مبلغ مالي وفر هاربا، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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