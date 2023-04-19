المشدد 7سنوات لـ 3 عاطلين لسرقتهم هاتف طالب في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار عبد المعطي محمد روحي والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب بمعاقبة كل من غيابيا " أ.م.ا" و " ف.م.خ" و" ب.ا.أ" بالسجن المشدد 7سنوات، مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم السرقة بالإكراه .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 24374 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقة تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه حال سير المجني عليه " م.ا.ع " طالب بالطريق العام ليلا برفقة أحد اصدقائه ، استوقفه المتهمين كل من " أ.م.ا" و " ف.م.خ" و" ب.ا.أ" حال استقلالهم دارجة نارية توكتوك ،وأشهر أحدهم في مواجهته سلاح أبيض موس مهددا اياه باستخدامه ، فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة هاتفة المحمول كرها عنه ، وفروا هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وان المتهمين سرقوا الهاتف المحمول المبين بالتحقيقات ،وأشهر أحدهم في مواجهته سلاح أبيض وبناء عليه فإن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على احكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981 ،قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .