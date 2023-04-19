المشدد 3 سنوات لتباع فى اتهامه بحيازة 155 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم المتهم " م.س.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، ومصادرة جوهر المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية مما أسند إليه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 22684 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم ، أبصرت القوة الأمنية المتهم " م.س.ا" تباع، حاملا سلاح أبيض مطوة، فتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي بداخله علي 155 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن 155 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 131.68 جرام، فإن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا، واحرز سلاح أبيض بدون ترخيص ، وقد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، لذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.