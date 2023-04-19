المشدد 10 سنوات غيابيا لعامل زور في محضر للهروب من أحكام قضائية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان ،يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه حال إدلاء المتهم " ع.م.ع" عامل، بأقوالة بمحضر الاستدلالات المؤرخ في القضية رقم 14830 لسنة 2022 جنح العامرية ثان ، قام المتهم بادلاء اسم اخر " ح.ع.م" علي غير الحقيقة وذيل أقواله بببصمته، وبمناقشة المتهم أقر بصحة اسمه وبالكشف علية جنائي تبين أنه مطلوب التنفيذ علية في عدة قضايا، وأنه أدلي باسم مغاير للهروب من تلك القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون والمواد 40 ثالثا 225,213،212,211,42,1/41من قانون العقوبات ولذلك وبعد الاطلاع علي المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.