المركز الأول لكلية الحاسبات. والثانى للهندسة فى الموسم الثالث لعباقرة جامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتائج منافسات الموسم الثالث لعباقرة القناة ؛ حيث إستطاعت كلية الحاسبات والمعلومات أن تحصل على المركز الأول بعد جولتها الأخيرة مع كلية الهندسة التى حصلت على المركز الثانى، كما فازت كلية الزراعة بالمركز الثالث بعد مباراتها مع فريق كلية السياحة والفنادق.

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لفرق كليات الحاسبات والمعلومات، الهندسة ، و الزراعة ؛ مُتمنياً للطلاب المشاركين حظ أوفر فى المرات القادمة.

هذا وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة نهائى عباقرة الجامعة ( الموسم الثالث ) والذى عُقد بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شهادات تقدير للطلاب المتميزين فى المسابقة وهم الطالب محمد شناوى كلية التجارة ، الطالب عمر عبد العزيز كلية الطب البشرى ، الطالب أحمد الهلباوى كلية الزراعة ، الطالب أحمد وائل كلية الحاسبات والمعلومات، الطالب عبد الرحمن خطاب كلية الهندسة .

فيما أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن عدد الطلاب المشاركين فى المسابقة بلغ 128 طالب وطالبة يُمثلون 16 كلية ؛ حيث بدأت فاعليات المسابقة فى 12 مارس الماضى وإستمرت حتى 18 إبريل الجارى .

جاء الموسم الثالث لعباقرة القناة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

شهدت الجوله الأخيرة دعم كبير من القيادات الإدارية للكليات المتنافسة على المراكز الأولى بحضور الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة والدكتور باسم الهادى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الحماحمى وكيل كلية الزراعة .

وأشرف على التنظيم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة و مروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي.

بالتنسيق مع إتحاد طلاب جامعة القناة الطالب كريم عبد الباري رئيس إتحاد الطلاب والطالب محمد محمد أحمد نائب رئيس الإتحاد .

وعلى هامش مسابقة العباقرة ، إستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الدكتور خالد العسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها مُقدماً له الشكر على إدارته للمباراة النهائية.

كما قدم الدكتور محمد عبد النعيم درع جامعة قناة السويس للدكتور خالد العسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها على مشاركته الفعاله وإدارته للمبارة النهائية ، بينما أهدى الدكتور خالد العسوى درع جامعة بنها للدكتور محمد عبدالنعيم تقديراً للتعاون المثمربين الجامعتين .