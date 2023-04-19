المدارس تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الأنشطة واللغات لطلاب مدارس اللغات، ضمن تقييمات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسى، على أن تنطلق اختبارات المواد الدراسية الأساسية بداية من 6 مايو المقبل حسب جداول الامتحانات التى وضعتها الإدارات التعليمية والمديريات، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات الترم الثاني وانطلاقها 6 مايو المقبل.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لمديريات التربية والتعليم ، في إطار تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة(عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط الخاصة لإجراء امتحانات نهاية العام كالتالى:

- التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية ، والادارات التعليمية بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الالكتروني.

- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقية في توقيت واحد.

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني ويؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط

- في حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الاولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذت اليوم.

-اتباع كافة الاجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي ) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سرية الامتحان.