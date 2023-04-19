المتحدث العسكرى: نجرى تنسيقات مع السودان الشقيقة لتأمين عودة عناصر الجيش المصرى بسلام لأرض الوطن

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه في إطار تناول العديد من وسائل الاعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين، تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفه بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل.
المتحدث العسكرى: نجرى تنسيقات مع السودان الشقيقة لتأمين عودة عناصر الجيش المصرى بسلام لأرض الوطنالأربعاء، 19 أبريل 2023 10:10 م
القوات المسلحة
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