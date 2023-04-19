اليوم السابع
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القبض على ربة منزل استعانت بصديقها لقتل زوجها فى البدرشين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:42 م
القبض على ربة منزل استعانت بصديقها لقتل زوجها فى البدرشين حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بالاستعانة بصديقها وقتل زوجها في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عامل إلى المستشفى نتيجة الاعتداء عليه، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به في البدرشين.

 

وبإجراء التحريات تبين أن زوجة المجني عليه استعانت بصديقها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


قتل عامل

خلافات أسرية

جريمة اسرية

البدرشين



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