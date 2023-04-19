الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة.. البحوث الإسلامية يوضح "إنفوجراف"

يستعرض الإنفوجراف التالى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة:



-الفرق-بين-زكاة-الفطر-وزكاة-المال-والصدقة

زكاة الفطر:

متعلقة بالأبدان

تجب على من تلزمه النفقة

يكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه

تصرف للفقراء والمساكين فقط

زكاة المال:

متعلقة بالمال

تجب على من يملك المال

يشترط لوجوبها النصاب والحول

تتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها

الصدقة:

تطوع وليست واجبة

تختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.