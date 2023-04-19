الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة.. البحوث الإسلامية يوضح "إنفوجراف"

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث سبق وقدرت دار الافتاء زكاة الفطر لهذا العام 1444هـ /2023م 30 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
يستعرض الإنفوجراف التالى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة:
-الفرق-بين-زكاة-الفطر-وزكاة-المال-والصدقة
زكاة الفطر:
متعلقة بالأبدان
تجب على من تلزمه النفقة
يكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه
تصرف للفقراء والمساكين فقط
زكاة المال:
متعلقة بالمال
تجب على من يملك المال
يشترط لوجوبها النصاب والحول
تتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها
الصدقة:
تطوع وليست واجبة
تختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
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