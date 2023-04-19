العاهل الأردني: أتطلع دوما للعمل مع رئيس الإمارات لتطوير العلاقات

أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع للعمل دوما مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لتطوير العلاقات بين البلدين.



وقال، عبر تويتر: "كنت بين أهلي وإخوتي في ضيافة أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس. وأتطلع دوما للعمل مع أخي لتطوير علاقاتنا بما يحقق الازدهار والرفاهية لشعبينا الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون الوثيق بين بلدينا".



وعقد الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء، لقاء تناول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.



وبحثا في اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البطين بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين.