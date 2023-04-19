"الطمع القاتل".. عبد المحسن دفع كل اللى معاه للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجنى عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثامنة و العشرين

يقول عبد المحسن، إنه يعانى من مرضى بيديه وقدمه، ودفع لمستريح أطفيح مبلغ 350 ألف جنيه، بعد أن اقنعه مستريح أطفيح باستثمار أمواله في الاستيراد والتصدير.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت كل اللى معايا، فلوس ولادى اللى مسافرين بره البلد، اتنصب عليا ومش عارف أجيب حق وحق عيالى، تعبت وجالى مرض في إيدى، نفسى فلوسى وحقى يرجعلى ".