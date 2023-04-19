"الصراف الآلى" كانت بمثابة كلمة السر فى مقتل مواطن بالمنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

"الصراف الآلي" كانت بمثابة كلمة السر فى مقتل شخص فى المنوفية، بعدما استدرج مسجلون جنائيون شخص من المنوفية للجيزة لسحب أموال، ثم استولوا عليها وتخلصوا منه وفقا لاعترافاتهم.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص بغياب شقيقه عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلًا سيارته الملاكي.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه، حيث قرروا بأنهم حال التقابل مع المجنى عليه قاموا باستدراجه لإحدى ماكينات الصراف الآلى بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته واستولوا على "سيارة المجنى عليه – هاتفه المحمول"، وقاموا بإلقاء الجثمان بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثمان "تم انتشالها "- كما أرشدوا عن سيارة المجنى عليه والهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.