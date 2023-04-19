اليوم السابع
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السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:00 م
السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية الحرس الوطني التونسي
أ ش أ

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تمكنت السلطات التونسية من احباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية البحرية .

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالبقالطة من ضبط 12 شخصا تونسيا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة كما تم حجز لديهم مركب بحري مجهز بمحرك .

وأضاف أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي الحرس البحري بصفاقس و قرقنة) تمكنت من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 261 مجتازا من بينهم عدد 223 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و البقية تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.


تونس

الحرس الوطني التونسي

الهجرة غير الشرعية

صفاقس



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