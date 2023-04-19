اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:38 م
أكرم القصاص
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السكرتير العام المساعد يعاين مواقع مقترحة لإنشاء المسجد الجامع ببنى سويف

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:10 م
السكرتير العام المساعد يعاين مواقع مقترحة لإنشاء المسجد الجامع ببنى سويف جانب من الحدث
بنى سويف هانى فتحى

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عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  لمحافظة بنى سويف، اجتماعاً بأعضاء اللجنة المكلفة بتحديد أنسب الأماكن والمواقع المقترحة لإقامة المسجد الجامع ، ضمن الخطة المتكاملة لوزارة الأوقاف لإنشاء مساجد جامعة رئيسية كبرى على مستوى المحافظات في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

شهد الاجتماع حضور: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،  أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، ومسؤولي المكتب الفني  بالمحافظة ، والإدارة الهندسية بالأوقاف، والوحدة المحلية ببياض العرب.

وعقب الاجتماع: توجه السكرتير العام المساعد، يرافقه حضور الاجتماع، إلى مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لمعاينة بعض الأماكن المقترحة   لإنشاء المسجد الجامع ، الذي  من المقرر أن يتم تنفيذه على مساحة لا تقل عن 1500متراً  في موقع متميز وحيوي ، بحيث يكون جامع لجميع الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين.

 


محافظة بنى سويف

المسجد الجامع ببنى سويف

المسجد الجامع



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