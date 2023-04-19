السكرتير العام المساعد يعاين مواقع مقترحة لإنشاء المسجد الجامع ببنى سويف

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، اجتماعاً بأعضاء اللجنة المكلفة بتحديد أنسب الأماكن والمواقع المقترحة لإقامة المسجد الجامع ، ضمن الخطة المتكاملة لوزارة الأوقاف لإنشاء مساجد جامعة رئيسية كبرى على مستوى المحافظات في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

شهد الاجتماع حضور: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، ومسؤولي المكتب الفني بالمحافظة ، والإدارة الهندسية بالأوقاف، والوحدة المحلية ببياض العرب.

وعقب الاجتماع: توجه السكرتير العام المساعد، يرافقه حضور الاجتماع، إلى مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لمعاينة بعض الأماكن المقترحة لإنشاء المسجد الجامع ، الذي من المقرر أن يتم تنفيذه على مساحة لا تقل عن 1500متراً في موقع متميز وحيوي ، بحيث يكون جامع لجميع الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين.