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الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لعرض الموقف الحالى للاقتصاد العالمى فى ضوء التحديات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:03 م
الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لعرض الموقف الحالى للاقتصاد العالمى فى ضوء التحديات الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

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