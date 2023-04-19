اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى يزور حدود بلاده مع بيلاروسيا وبولندا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:22 م
الرئيس الأوكرانى يزور حدود بلاده مع بيلاروسيا وبولندا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

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تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حدود بلاده مع بيلاروسيا وبولندا وتوجه بالشكر إلى حرس الحدود لدفاعه عن البلاد منذ غزو روسيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، نشر الرئيس مقطع فيديو على تطبيق تيليجرام للمراسلات يظهر فيه وهو يلتقي بحرس الحدود في غابة مليئة بالأشجار يحيط بها سياج من الأسلاك الشائكة إلى جانب نهر في منطقة فولين بشمال غرب أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي أدنى مقطع الفيديو: "إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم لشكر حرس الحدود على حماية حدود دولتنا"، وظهر زيلينسكي أيضاً في المقطع وهو يخاطب حرس الحدود ويمنحهم مكافآت.

وقال زيلينسكي: "على حماية دولتنا في باخموت. أعلم مدى صمودكم هناك في التمسك بباخموت"، مشيراً إلى المدينة الواقعة شرق البلاد والتي تدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر.

 

 


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