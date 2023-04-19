الدومينيكان بالقاهرة تسعى للحصول على دعم إفريقيا لترشيح البلاد لعضوية مجلس حقوق الإنسان

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت سفارة الدومينيكان بالقاهرة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تعزيز الجهود لتلقى دعم إفريقيا والشرق الأوسط فى ترشيح البلاد لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026.

وسلط رئيس البعثة، آندى رودريجيز دوران، الضوء على الزيارات التى تم إجراؤها لممثلى الوفود الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة فى مصر وكذلك فى زيارات الدول التى تغطيها السفارة بشكل غير مقيم (الأردن والجزائر ونيجيريا وعمان وفلسطين).

وتضمنت اللقاءات التى عقدت للترويج لترشيح الدومينيكان وتعزيز التصويت، مع نائب المندوب الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية نادر فاضل، والسفراء جاى روجر من الجابون، فيليو هيفينداكا من ناميبيا، تشوناى اليمى حسن من تشاد، جوزيف موم ماجاك من جنوب السودان، إيمانويل جون نشيمبى من تنزانيا، توبلى مولامبو لوبايا من زامبيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة مالى ديمبا كونى، والقائمون بأعمال بعثة بوركينا فاسو أديسا جيسو، وبعثة إريتريا حبيب محمد عثمان.

وتأتى هذه المبادرة، فى إطار اهتمام الرئيس لويس أبينادر بأن تصبح الدومينيكان ولأول مرة واحدة من بين 47 دولة مسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها فى العالم كعضو فى مجلس حقوق الإنسان، بعد مشاركة بلاده كعضو غير دائم فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة (2019-2020).

وقال رودريجيز دوران الذى عمل سابقًا لمدة 5 سنوات نائبا للممثل الدائم لبعثة الدومينيكان الدائمة بالأمم المتحدة فى جنيف -مسؤول عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة واللاجئين: نوضح دوافع الترشح ونشير إلى الالتزام الذى أعرب عنه وزير الخارجية روبرتو ألفاريز بأن جمهورية الدومينيكان ستواصل الإسهام من هذا المجلس لتعزيز خطط التعاون المتعددة الأطراف فى مجال تعزيز وإبراز حقوق الإنسان على نطاق عالمى على أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان والأغراض والمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه آندرو، بالإجراءات الفعالة والتنسيق الذى تقوم به وزارة الخارجية إلى جانب مؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسى وإدارات المنظمات متعددة الأطراف والعلاقات مع إفريقيا والشرق الأوسط من أجل تنفيذ استراتيجية العرض والترويج وتحديد المواقع واستقطاب الدعم بين ممثلى الدول الأفريقية المعتمدة فى مصر لصالح ترشيح الدومينيكان لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق هذا المنصب المهم كجزء من المحور الثالث للسياسة الخارجية التى تسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور والمعاهدات الدولية.

ومن المقرر، انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر المقبل، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا للنظام الأساسى، يتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة بشكل مباشر وفردى من خلال الاقتراع السرى وبالأغلبية.