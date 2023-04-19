اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:58 م
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الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم بجمهورية دونيتسك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:38 م
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم بجمهورية دونيتسك الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير جسر عائم أقامته القوات الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس، في منطقة سيفيرسك مالي.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، جاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة سيفيرسك مالي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير جسر عائم شيدته القوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس".
 
وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
 

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