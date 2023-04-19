الخارجية: نتواصل بشكل دائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية فى السودان

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في اطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع الجالية المصرية والطلبة الدراسين بالسودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يشهدها منذ صباح يوم 15 أبريل الجاري، تعكف السفارة المصرية في الخرطوم على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والارشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية فى الخرطوم قامت بتخصيص أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة، كما أكدت السفارة فى اتصالاتها على ضرورة توخى أعضاء الجالية أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمواقعهم لحين استقرار الأوضاع.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكداً على أن غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تتابع وضع الجالية المصرية علي مدار الساعة، وتنسق مع الجهات والوزارات المعنية المصرية التي لديها بعثات رسمية فى السودان لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الممكنة لهم فى ظل الوضع الأمني الصعب والمتأزم فى دولة السودان الشقيقة، ولحين توفر توفير ملاذ امن لهم في أقرب فرصة ممكنة.