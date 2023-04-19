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الحكومة تحذر من تداول رسائل هاتفية تفيد صرف 3000 جنيه إعانات نقدية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:39 ص
الحكومة تحذر من تداول رسائل هاتفية تفيد صرف 3000 جنيه إعانات نقدية شائعات وحقائق
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وأن تلك الرسائل مزيفة، وليس لها أساس من الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة، كما أن تلك الإعانات وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال  الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.
 
شائعات وحقائق
شائعات وحقائق

 


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