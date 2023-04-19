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الجيش السودانى يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:52 م
الجيش السودانى يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة الجيش السودانى -أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش السوداني، موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم، وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس.
 
وجاء إعلان القوات المسلحة بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الأخر بتحديدات الهدنة.
 
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، بأن عناصر من قوات الدعم السريع هاجمت عددا من المواقع بمحيط القيادة وقد تم التصدي للهجوم وتكبيده خسائر جسيمة.
 
كما أكدت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، أنها توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

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