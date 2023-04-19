الجمل الرابض عمل فنى عملاق صنعته الطبيعة وإضافة لمعالم الوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

على ارتفاع يصل 12 مترا على جانب طريق الخارجة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وبعمق 1000 متر من الطريق، تظهر صخرة عملاقة على هيئة جمل رابض مهيب الهيئة بالقرب من المزارع والحقول الخاصة بالأهالى والتى تكونت بفعل الطبيعة منذ ملايين السنين وأصبحت مزارا مهمًا لهواة السفارى والتخييم ومحترفى التصوير، حيث قررت هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد إدراج موقع الصخرة ضمن المزارات السياحية بالمحافظة، وتم وضعها على الخريطة السياحية بالمحافظة كرمز أصيل لمعالم الواحات واضافة لمجسمات الصخور الرسوبية المنتشرة في منطقة الصحراء البيضاء بالفرافرة.

وتتخذ الصخور فى الوادى الجديد أشكالا على هيئة حيوانات وطيور وأشجار، وذلك بسبب عوامل التعرية والنحت والترسيب، التى مرت بها تلك الصحراء خلال الحقب التاريخية السحيقة، وبعد الجفاف الذى أصاب المنطقة قبل ملايين السنين بعد تراجع البحر، ظلت تلك الصخور معرضة لعوامل لتعرية والنحت بفعل الرياح المحملة بالرمال والتى نحتت لوحات فنية تنتشر في ربوع المحافظة منها مجسمات محمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير كصخرة الدجاجة والماشروم والخابور، وصخور وادى العقبات وجميعها مسجلة كمزارات طبيعية على الخريطة الدولية للسياحة بالوادى الجديد.

ويقول محمد على أحد هواة السفارى بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن صخرة الجبل الرابض تقع على طريق الداخلة الخارجة أو ما كان يعرف منذ قدم الزمان بدرب الغباري، وتبرز تلك الصخرة ضمن مجموعة من تكوينات الصخور الطفلية التي صنعتها الطبيعة ونحت الرياح ولم يتدخل فيها إنسان حيث تبدو تكوينات الصخرة على هيئة جمل رابض في وضع الجلوس بحجم ضخم جدا.