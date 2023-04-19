التموين تنفذ حملات مكثفة لمتابعة الأسواق بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدد من الحملات استهدفت محال بيع السلع الغذائية والأسماك المملحة وأيضًا محطات تعبئة الغاز والوقود.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط 36 محضرا لبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار أمام الجمهور، كما تم التحفظ على عدد 10 شكائر من العدس تزن10 كجم مجهولة المصدر فضلا عن عدد 12 محضر للمخابز البلدية المخالفة و كذلك عدد 6محاضر لمواد بترولية لم يتم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانات الغاز.

وعلى جانب آخر وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الموقف خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق وتوافر السلع والتأكد من جودتها وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.