اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة طفلة فى ترعة المنصورية بالجيزة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:00 ص
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة طفلة فى ترعة المنصورية بالجيزة العثور على جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة طفلة بترعة المنصورية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وتبين أنها أثناء لهوها اختل توازنها وسقطت بالترعة، لتلقى مصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة المنصورية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، تعرضت للغرق، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.


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