البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان" و"البنك التجارى"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.384 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 180.756 مليون شهادة، والشركة المصرية للاتصالات إلى 169.811 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كل من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 99.824 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.74%، والعرب على 9.53%، واستحوذت المؤسسات على 25.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 84 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.