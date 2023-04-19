البنتاجون: تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وقال البنتاجون في بيان: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".

وكان قد أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.