اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:00 م
أكرم القصاص
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البنتاجون: تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:02 م
البنتاجون: تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار البنتاجون
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
 
وقال البنتاجون في بيان: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".
 
وكان قد أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاجون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.

 
 

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