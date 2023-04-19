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البحوث الفلكية: شهر رمضان يبدأ فى الشتاء من العام المقبل ولمدة 9 أعوام

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:13 م
البحوث الفلكية: شهر رمضان يبدأ فى الشتاء من العام المقبل ولمدة 9 أعوام دوران شهر رمضان خلال فصول السنة
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه اعتباراً من السنة القادمة 1445هـ (الموافقة لحلوله في عام 2024م) ولمدة 9 سنوات سيبدأ الشهر الكريم في فصل الشتاء.

وتابع أستاذ أبحاث الشمس: صحيح أن السنتين الأوليين سيكون جزءٌ منه في فصل الربيع لكن السبع سنوات اللاحقة (من هذه السنوات التسع) سيكون كله في فصل الشتاء.

وأضاف : بعد ذلك سيتسلم فصل الخريف المهمة في عام 2032م حيث ستنتقل بدايته إليه ليستمر فيه كذلك لمدة 9 سنوات.

وأشار إلى أن الشكل المرفق يوضح هذه الدورة وانتقال بدايات رمضان بين الفصول التي هي إحدى ميزات التقويم القمري الذي تعتمد عليه الشريعة الإسلامية في شهورها وسنينها والتي تتيح تذوق طعم العبادات الموسمية في كافة فصول السنة في حكمة إلهية بالغة.


شهر رمضان

رمضان

فصل الربيع

فصل الشتاء

اليوم السابع بلس



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