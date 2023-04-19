اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:36 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم "عقبة جبر" والمنطقة الجنوبية في أريحا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:37 م
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم "عقبة جبر" والمنطقة الجنوبية في أريحا الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم "عقبة جبر" في محافظة "أريحا"، شرق الضفة الغربية المحتلة. 


وذكرت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن عددًا من المواطنين، أصيب بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل المخيم، واقتحامها لشارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا. 


وشهدت مدينة أريحا، المعروفة بهدوئها النسبي، خلال الشهرين الماضيين، اقتحامات عديدة من قبل قوات الاحتلال، وتضييق عبر الحواجز العسكرية، بعد عمليات دهس وإطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين.


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

القضية الفلسطينية

مخيم عقبة جبر

الضفة الغربية



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