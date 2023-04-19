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الإسكان: طرح تكميلى للوحدات فى مشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:08 ص
الإسكان: طرح تكميلى للوحدات فى مشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد مشروع جنه - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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معاون وزير الإسكان: الوحدات لمن قاموا بسداد جدية الحجز بمشروع "جنة".. ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي

سيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

 
 
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان "جنة" بمدينتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر، كطرح تكميلى للوحدات السابق طرحها بالمدينتين، ضمن طرح ضخم للوحدات السكنية تضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة.
 
 
وأشار وزير الإسكان، إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وقد تضمن ذلك الطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة).
 
وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدات الجارى الإعداد لطرحها، ستكون متاحة للمواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، والبالغة 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات، مشيراً إلى أن الطرح الأساسى بتاريخ 15/1/2023، قد شمل 1266 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، و1000 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة الشيخ زايد، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال الموقع الالكترونى لبنك التعمير والاسكان (www.hdb-reservation.com).
 
وأكد معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح التكميلى يأتى فى ظل ما شهده الطرح الأساسى من إقبال كثيف من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بمدينتي الشيخ زايد و 6 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك فور تحديده.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع جنة مصر

الشيخ زايد

اكتوبر



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