اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:58 م
أكرم القصاص
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الأسد فك.. شاهد لحظات الصدمة والرعب إثر هروب أسدين من داخل السيرك فى الصين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:00 م
الأسد فك.. شاهد لحظات الصدمة والرعب إثر هروب أسدين من داخل السيرك فى الصين
وكالات

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تسبب أسدان هاربان بحالة من الذعر في مدينة صينية بعد تمردهما على مروضيهما وهروبهما من القفص الذي كانا بداخله.
 
وتظهر المشاهد التي شاركتها وسائل إعلام على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أسدين بتأدية عرض أمام الجمهور، إلا أن العرض تحول إلى عرض مخيف بعد خروج الأسدين من خلف القضبان.
 
 
وتمرد الأسدان على مروضيهما داخل القفص ورفضا استكمال العرض وبدآ بإيقاع أدوات العرض المخصصة للقفز، ثم خرجا بشكل مفاجئ من داخل القفص إلى الجهة الأخرى المفتوحة من السيرك ثم إلى الشارع.
 
وأعلنت السلطات الصينية لاحقا الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط من هروبهما، وأمرت بإيقاف العروض في السيرك استكمالا للتحقيقات، مؤكدة عدم تعرض أحد للأذى.

عرض سيرك

الصين

تمرد الأسود

أسود السيرك

سيرك

سيرك فى الصين



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