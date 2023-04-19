اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:35 م
أكرم القصاص
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الأردن وبولندا يبحثان سبل التعاون العسكرى بين البلدين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:00 م
الأردن وبولندا يبحثان سبل التعاون العسكرى بين البلدين ملك الأردن عبدالله الثانى
أ.ش.أ

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بحث الأردن وبولندا، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البولندي في عمّان لوكجان كاربينسكي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي البولندي، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 


الأردن

بولندا

القوات المسلحة الأردنية

لوكجان كاربينسكي



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