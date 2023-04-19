اعترافات المتهمين بالتسول بالأطفال فى المعادى: "نستغل ضعف أجسادهم"

كتب: محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

"نستغل ضعف أجسادهم لإجبارهم على التسول"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بـ"تسريح الأطفال" فى المعادى بهدف جمع الأموال، وذلك بعد القبض عليهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط أشخاص يجبرون أطفال على التسول بالمعادى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما 4 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.