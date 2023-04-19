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اشتعال حريق بسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى فى الجيزة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:59 م
اشتعال حريق بسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى فى الجيزة حريق _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بسيارة ملاكى فى طريق الإسكندرية الصحراوى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة بطريق إسكندرية الصحراوى، قبل مطلع الضبعة، اتجاه الإسكندرية. 
 
تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين اشتعاله بسيارة ملاكى. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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